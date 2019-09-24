القبض على جندي أمريكي خطط لاغتيال مرشح رئاسي في أمريكا

اعتقلت السلطات الأمريكية، يوم الاثنين، جنديا أمريكيا ناقش خططا لمهاجمة شبكة إخبارية أمريكية كبرى وسعى لاغتيال أحد المرشحين بالانتخابات الأمريكية.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن الجندي جاريت وليام سميث، والذي يتواجد ضمن فرقة المشاة الأولى في فورت رايلي بولاية "كان"، أعرب عن رغبته في السفر إلى أوكرانيا للقتال مع مجموعة شبه عسكرية يمينية متطرفة.

كما سعى الجندي إلى اغتيال أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية، والذي سعى خلال عمله بالكونجرس لحظر بيع الأسلحة على الأراضي الأمريكية، وقالت السلطات إنه تم القبض على سميث، البالغ من العمر24 عاما، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووجهت إليه تهمة توزيع معلومات عن أسلحة دمار شامل في المحكمة الفيدرالية في توبيكا بولاية "كان"، اليوم، بحسب "سبوتنيك".

ويواجه تهمة واحدة تتعلق بتوزيع معلومات تتعلق بالمتفجرات وأسلحة الدمار الشامل، وفقا لمكتب المدعي العام للولايات المتحدة في كنساس، وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي، اليوم، إن الجيش على علم بالادعاءات الموجهة ضد الجندي سميث وتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي". مؤكدا "أن هذه الإدعاءات تنتهك قيم جيشنا ولذا فإننا نأخذها على محمل الجد".