بالأسماء.. إصابة 6 اشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء هشام لطفي مدير الأمن، بلاغًا، من إدارة النجدة، يفيد بوصول 6 مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الخارجة العام.

وبانتقال الأجهزة الأمنية، تبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 35 على طريق الخارجة- الداخلة، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، بكدمات وجروح وسجحات متفرقة بأنحاء أجسادهم هم:

1- عادل فكري فرج، 54 سنة.

2- مينا عادل فكري، 22 سنة.

3- صباح فكري فرج، 53 سنة.

4- عاطف فكري فرج، 51 سنة.

5- بيشوي عدلي فكري، 20 سنة.

6- ماري مارجريوس عبد السيد، 52 سنة.

ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج.

وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.