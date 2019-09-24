لقي 6 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 27 آخرون في تركيا، الثلاثاء، من جراء انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في بلدة "الريحانية" التابعة لمحافظة "هتاي"، جنوبي البلاد، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وتعد تركيا من الدول التي تسجل أعدادا مرتفعة لضحايا حوادث السير، وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقارب 10 آلاف شخص يلقون حتفهم سنويا، بسبب "حرب الطرق".

ويشكل السائقون نحو 55% من قتلى حوادث السير في تركيا، بينما يمثل الراجلون الضحايا نسبة مهمة من الوفيات تصل إلى 19%.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها، أن تركيا لديها قانون واضح لضبط عملية السير، سواء تعلق الأمر بالسرعة المفرطة أو بزجر حالات السكر، لكن التطبيق لا يجري على النحو المطلوب