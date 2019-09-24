نائبة تشيد بجهود السيسي في الصحة والتعليم: مبادراته نالت إشادة الجميع

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاجتماع رفيع المستوى بشأن الرعاية الصحية الشاملة في الأمم المتحدة بنيويورك، تضمنت عرضًا لجهود الدولة لتوفير وتحديث الرعاية الصحية للشعب المصري، وجهود تعزيز الالتزام بتطوير الرعاية الصحية في القارة الأفريقية.

وأوضحت يوسف في بيان عنها اليوم أنّ أسس بناء الدول تعتمد في الأساس على مواطن متعلم وبصحة جيدة، مشيدة بجهود الرئيس السيسي في قطاعي الصحة والتعليم خلال الفترة الماضية.

وأشارت النائبة إلى أنّ الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات والحملات الصحية وبينها 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وغيرها، وهذه المبادرات نالت إشادة الجميع وعكست اهتمام الدولة وقادتها بصحة الشعب وتوفير كامل الرعاية المطلوبة له.

وأكدت يوسف اتخاذ خطوات لدعم التعليم إلا أنّ صداها لم يظهر بعد، متطلعة لاتخاذ خطوات جادة نحو تطوير التعليم الطبي في مصر، والحرص على تخريج أطباء وممرضين وصيادلة على كفاءة عالية، موضحا أنّ مصر منذ زمن قريب كانت مقصدا طبيا للعرب والأفارقة، إلا أنّ هذا الوضع تغير في الآونة الأخيرة، نتيجة عدم تطوير التعليم الطبي أسوة بالتطور في هذا المجال عالميا.