تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء يرافقه وزراء التنمية المحلية، النقل، الإسكان، والمستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، منذ قليل، مشروع تطوير محطة الصرف الصحي بقرية تزمنت الشرقية بمركز بني سويف، وتحويلها من محطة معالجة ثنائية إلى محطة معالجة ثلاثية بطاقة تبلغ 62 ألف و500 متر مكعب في اليوم.

ووجه رئيس الوزراء الشكر والتحية للعاملين بالمحطة، مثنيا على جهودهم المبذولة قائلا لهم " اسمحولي أتصور معكم". واستعرض مسؤولو هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، خطوات سير العمل داخل المحطة ومراحل تطويرها. جاء ذلك على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمحافظة بني سويف، لافتتاح وتفقد عدد من المنشأت التعليمية والخدمية والصناعية على أرض المحافظة.