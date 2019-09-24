شددت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التغطية الصحية الشاملة، على الفوائد الصحية للتصدي لتغير المناخ -بما في ذلك تلوث الهواء والأحداث المناخية الشديدة- ودعت إلى بذل جهود عالمية أكبر لمعالجة العلاقة بين تغير المناخ والصحة.

وأشارت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتي حصة بنت عيسى بو حميد -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم- إلى أنّ الاستثمار في الجوانب الصحية لتغير المناخ ضئيل للغاية اليوم، وذكرت أنّ العمل الجماعي ضروري لضمان استفادة القطاع الصحي من تمويل المناخ.

ويسعى الاجتماع إلى تسريع تنفيذ الأهداف العالمية المتعلقة بالصحة، وخاصة في ضوء الفجوات الهائلة في تغطية الخدمات الصحية وانخفاض التمويل المخصص للقطاع الصحي في العديد من البلدان المنخفضة الدخل.

وأبرزت المناقشات بين الجهات المعنية المتعددة في الاجتماع الرفيع المستوى الحاجة إلى الحماية من المخاطر المالية وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، فضلًا عن توفير الأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة والميسورة التكلفة للجميع.