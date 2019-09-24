التقط رئيس مجلس الوزراء، عددا من الصور، مع طالبات مدرسة الشهيد محمد عصام الدين سرور الحديثة "بنات" في مدينة بني سويف.

وتفقد رئيس الحكومة، عددا من القاعات الدراسية بالمدرسة، مهنئا الطالبات ببدء العام الدراسي الجديد، حيث قال: "كل عام وأنتم بخير، عايزكم تشدوا حيلكم في المذاكرة، والتركيز، وتفرَّحوا أهاليكوا وتفرحونا".

واطلع على عملية تشغيل السبورة الذكية، وعرض أحد دروس الحاسب الآلي عليها، والذي تخلله عرض معلم الحاسب الآلي لإنجازات المدرسة.

ويتابع رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات التنموية على أرض محافظة بني سويف.