تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية الملتقى العربي الثالث "مكافحة الفساد.. أولوية تنموية في المنطقة العربية"، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالجمهورية التونسية في القاهرة، خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2019.

وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن الملتقى يسلط الضوء على مؤشرات الفساد والذي يعد المعوق الأساس للتنمية، موضحا أن أعمال وتفعيل ممارسات النزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة كآليات للوقاية من الفساد ومكافحته وحماية المال العام؛ باتت اشتراطات أساسية لتحقيق التنمية، وهذا ما سيكون محور اهتمام الملتقى وموضوعات الجلسات.

ويشارك في الملتقى ممثلي 6 دول عربية: "العراق، فلسطين، تونس، سوريا، لبنان، السودان".