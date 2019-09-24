تستضيف الحديقة الثقافية للأطفال التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، غدا في السادسة مساء، الصالون الأدبي للشباب الخاص بالإدارة العامة للشؤون الأدبية، والذي يقدم ندوة تحت عنوان "ذوي الاحتياجات الخاصة في أدب الطفل".

يتحدث في الندوة الدكتور كمال الدين حسين أستاذ الأدب المسرحي والتراث الشعبي بكلية التربية للطفولة المبكرة، الكاتب أحمد زحام، الكاتب محمد ناصف.

وتدير الندوة الدكتورة أماني الجندي مدير عام إدارة الشؤون الأدبية، ويصاحب الندوة افتتاح معرض تشكيلي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعرض فني وإلقاء شعر.