تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح الوحدة الصحية بقرية سوانى جابر بالضبعة للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة لأهالى القرية مع تواجد طاقم الأطباء والتمريض مع مراجعة عمل كفاءة الأجهزة الطبية.

ووجه محافظ مطروح ،اليوم، خلال زيارتة الميدانية لمركز ومدينة الضبعة يرافقه اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد واللواء هانى يوسف رئيس مجلس مدينة الضبعة والدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح وعمد ومشايخ القرية ومديرى الأجهزة التنفيذية المعنية بمطروح لشركة الكهرباء بمراجعة محول الكهرباء لعمل الصيانة اللازمة أو تغيير المحول للحفاظ على إنتظام التيار الكهربائى وكذلك شبكة الكهرباء لتشعيل أجهزة المستشفى.

ومن جانبهم أكد مسئول شركة الكهرباء للمحافظ خلال الزيارة على توريد ٦٠ عمود جديد للقرية وسيتم تجديد شبكة الكهرباء داخل القرية.