وجه السفير أسامة بن أحمد نقلي السفير السعودي بالقاهرة، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والوزراء المصريين والذين شاركوهم الاحتفال بالعيد الوطني الـ89 للمملكة.

وأضاف "نقلي"، خلال تصريحات لبرنامج "صباحك مصري" المعروض على "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات المصرية السعودية متميزة على المستويين الشعبي والحكومي وهي علاقات تمتد عبر التاريخـ وتشهد طفرة كبيرة من خلال التعاون الوثيق في العديد من المجالات، والتنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في كل قضايا المنطقة.

وتابع السفير السعودي بالقاهرة، أن المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين وولي العهد السعودي تطورا كبيرا طال جميع المجالات، وبدأت تظهر معالم هذا التطور على الأرض.

الجدير بالذكرـ أن المملكة العربية السعودية احتفلت أمس بالعيد الوطني السعودي في 23 سبتمبر من كل عام، ويرجع هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره العاهل الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود، والذي أعلن خلاله توحيد مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها تحت اسم المملكة العربية السعودية.