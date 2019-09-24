شارك الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، في احتفالية "أنا ابن مصر" التي نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية.

وبحسب بيان للأزهر، شهد جناح الأزهر بالأكاديمية إقبالا كبيرا من الوفود المشاركة في الاحتفالية من الدول العربية والأفريقية.

وأشادت الوفود بما يقدمه الأزهر الشريف من جهود مضنية في نشر قيم التسامح والمحبة والسلام، ومكافحة التطرف والإرهاب، والعمل على دعم التعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة، وتوصيل رسالة الإسلام الوسطية لشتى دول العالم، فضلا عن دوره الكبير في غرس قيم الانتماء وحب الوطن لدى الشباب، من أجل النهوض بمصر.

وشملت احتفالية "أنا ابن مصر" إقامة العروض الفنية والمسرحية المتنوعة، والفلكلور الشعبي، وذلك بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة، وبمشاركة وفود عسكرية من بعض الدول العربية والأفريقية.‎