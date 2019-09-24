أكدت وزارة الأوقاف، أنه في إطار سعي وزارة الأوقاف المصرية الدائم إلى إحداث حراك فكري وعلمي وثقافي مستمر سينطلق بداية من شهر أكتوبر المقبل، جرى إدارج المجلس العلمي ضمن أنشطة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كأحد أهم الأنشطة العلمية الجديدة للمجلس.

وأضافت وزارة الأوقاف، في بيان لها: "سيكون هناك لقاء شهري بحضور نخبة مختارة من العلماء والكتاب والمثقفين في نقاش علمي حر حول قضية الشهر العلمية، التي يتم اختيارها بعناية في أهم قضايا الفكر الإسلامي المعاصرة وخاصة ما يتصل بتجديد الفكر الديني وبناء الشخصية وفقه الواقع والمستجدات وتحصين المجتمعات من الفكر المتطرف، ومقتضيات فقه بناء الدولة الحديثة والعصرية وسبل الحفاظ عليها وتقوية شوكتها وتعزيز وترسيخ الانتماء الوطني والحوار الحضاري والثقافي وفقه العيش المشترك".

في سياق متصل، أشاد المشاركون في مؤتمر "الإسلام وحوار الثقافات" بموسكو وفِي مقدمتهم سماحة المفتي الشيخ رواي عين الدين رئيس مجلس شورى المفتين بروسيا ورئيس الإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا بكلمة وزير الأوقاف التي ركزت على حتمية الفهم المستنير للإسلام وفقه العيش السلمي المشترك وفقه الدولة في مواجهة فكر الجماعات المتطرفة.