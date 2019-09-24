ذكرت صحيفة يابانية أنّ القطاعين العام والخاص في اليابان سيستثمران 10 مليارات دولار لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي المسال، بسبب مخاوف حيال استقرار إمدادات النفط من الشرق الأوسطـ بحسب ما نقلت وكالة أنباء "رويترز".

وتهدف الحكومة اليابانية إلى خفض اعتمادها على النفط من الشرق الأوسط بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين بشركة أرامكو، في 14 سبتمبر الحالي، إذ يشكل النفط القادم من المنطقة نحو 90% من وارداتها من الخام.

ويأتي مبلغ 10 مليارات من تمويل من القطاعين العام والخاص واستثمارات من كيانات مثل "بنك اليابان للتعاون الدولي" وشركة "اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن"، التي تدعمها الحكومة اليابانية، وكذلك من شركات تجارة خاصة ومؤسسات مالية وفقا لصحيفة "نكي".

وذكرت الصحيفة أنّه مع تمويل قدرة 10 مليارات دولار، تخطط اليابان لتمويل مشروعات مثل محطات معالجة ومرافئ استقبال ومحطات لتوليد الكهرباء.