قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إنه يجب العمل على تحقيق أمينات الشعوب، مؤكدا أن جميع الشعوب لها الحق في العيش بسلام، مبينا أن هناك الكثير من التغيرات تحدث في العالم؛ يجب على الجميع مواكبتها.

نواجه اللاجئين بأرقام غير مسبوقة.. كان علينا دعمهم ودمجهم في المجتمع

وسلط جوتيريس الضوء على آلية تعامل الدول مع ملف اللاجئين، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقوله: "نحن أصبحنا نواجه انتشار اللاجئين والنازحين من جميع أرجاء العالم وبأرقام غير مسبوقة، كان يجب علينا أن نساعدهم، وأن ندمجهم في النظام الاقتصاد العالمي، وأن يتحمل المجتمع مسؤوليته تجاه اللاجيئن، مع تعزيز التعاون الدولي لتنظيم الهجرة ليصبح اكثر نظامية".

نتطلع لعقد اجتماع مع الأطراف المتنازعة في سوريا الأسبوع المقبل

وعن الأزمة السورية، قال الأمين العام للأمم المتحدة: "اتخذنا خطوات مهمة على المسار السياسي للازمة في سوريا، وتوصلنا لاتفاق مع كل الأطراف من أجل سوريا"، مشيرا إلى تطلع الأمم المتحدة تتطلع إلى عقد الاجتماع مع الأطراف المتنازعة في جنيف خلال الأسابيع المقبلة.

انتهاك قرارت الأمم المتحدة وراء تعليق حل أزمات اليمن وأفغانستان وفنزويلا

ولم يغفل "جوتيريس" في كلمته الحديث عن طول أمد حل أزمات بعض الدول التي تشهد صراعًا، معلقًا: "العالم أصبح مكانًا للكثير من الصراعات والإرهاب والتطرف وزيادة العنف والسلاح، كما أصبح هناك تدخلات خارجية تنتهك قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لهذا أصبحت الأزمات في اليمن وأفغانستان وفنزويلا وغيرها من البلدان التي تواجه التوتر معلقة، كما ان هناك التوتر فى جنوب اسيا.

واستكمل الأمين العام للآمم المتحدة: "سبق وأكدنا ضرورة انتهاج الدبلوماسية من أجل تحقيق السلام في التعامل مع الأزمات التي نواجها، ويجب الحفاظ على السلام في جميع انحاء العالم، وذلك من خلال قوات حفظ السلام، والتي من خلالها نجدد شراكتنا مع الدول التي تسهم في قوات حفظ السلام، كما عملنا على زيادة تطوير هيكل مكافحة الإرهاب والتعامل مع التطرف واحترام حقوق الإنسان، وأجندة نزع الأسلحة".

جوتيريس يدعو لقمة بين ترامب ورئيس كوريا الشمالية

ودعا جوتيريس لعقد قمة جديدة بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس كوريا الشمالية، قائلًا: "أخشي من احتمالية انقسام العالم إلى مجموعتين".

واختتم كملته بتأكيد أهمية وضع رؤية تضم كل الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والثقافية لشعوب العالم، وذلك من أجل تحقيق تطلعاتها إلى الحرية، موضحا أن الشعوب لديها الحق في الحياة والكرامة والسكن والتعليم والصحة والغذاء والسلامة، وأن يستعدوا للمستقبل في ظل توفير الوظائف اللائقة للشباب، مؤكدًا أن كل هذا موجود ضمن "أجندة 2020".

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، للمرة السادسة على التوالي. ووجود الرئيس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام له دلالات مستمدة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي تسلمها الرئيس في 10 فبراير 2019، وهي مهمة تضاعف من المسؤولية التي يضطلع بها الرئيس بالفعل تجاه قضايا القارة الأفريقية والتي عبر عنها أصدق تعبير خلال المشاركات الخمس السابقة.

وما يضاعف من أهمية الملف الأفريقي هذه المرة أيضا، أن أحد أهم البنود على جدول أعمال الدورة الحالية 74 للجمعية العامة موضوع "الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا" واستعراض التقدم المحرز في هذا المجال.