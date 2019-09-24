قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ الولايات المتحدة لا تسعى لخوض نزاع مع أي دولة، لكن واشنطن ستدافع عن مصالحها.

وأضاف ترامب خلال كلمته التي نقلتها قناة "سكاي نيوز عربية"، على هامش افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن في موقف قوي جدا تجاه إيران".

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، للمرة السادسة على التوالي.

ووجود الرئيس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام له دلالات مستمدة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي تسلمها الرئيس في 10 فبراير 2019، وهي مهمة تضاعف المسؤولية التي يضطلع بها الرئيس تجاه قضايا القارة الأفريقية، والتي عبّر عنها أصدق تعبير خلال المشاركات الخمس السابقة.