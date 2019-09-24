قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ مصر عملت بحكم رئاستها للاتحاد الأفريقي بالمشاركة مع أشقائها الأفارقة، على ترسيخ مبدأ الحلول لمشكلات القارة، لاعتماد مقاربة شاملة تهدف إلى إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية، تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير.

وأضاف السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل قليل: "الثقة في قدرتنا تسير قدما نحو الاندماج وإعلاء مصالح شعوب القارة، وتعزيزا لهذا التوجه دشنّا آلية جديدة في القاهرة، وهي مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يركز على إعادة بناء الدول في مرحلة ما بعد النزاعات".

وتابع الرئيس: "لا شك أنّكم جميعا تابعتم النتائج الناجحة في تطبيق مبدأ الملكية الوطنية، من خلال دور أفريقي فاعل أثمر عن اتفاق السلام في أفريقيا الوسطى، وتصور مشترك بين أطراف مختلفة في السودان لإدارة المرحلة الانتقالية".