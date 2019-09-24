سر الفتاة الجالسة بجوار الرئيس.. الإخوان قالوا: بنت علي عبد العال.. و"الوطن" تقدم الحقيقة

كان ظهورها مميزا، في المؤتمر الثامن للشباب، الذي انعقد قبل أسابيع في مركز المنارة للمؤتمرات، إذ جاورت الرئيس السيسي في الجلسات، فكان لازما أن تطالها الشائعات، لتنتشر صورتها علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بإدعاء أنها ابنة د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

صفحة "ده بجد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والمتخصصة في توضيح الحقائق ونفي الشائعات خرجت لتنفي زعم الصفحات التي خرجت بالشائعة، لتؤكد أن الفتاة تدعى منار مصطفى كمال طايل، حاصلة على بكالوريوس تربية عام، قسم اللغة الإنجليزية من جامعة طنطا، والماجستير من جامعة كفر الشيخ.

"الوطن" تنشر شهادة ماجستير منار الطويل وبها بياناتها بالكامل

"الوطن" بحثت عن حقيقة الأمر، لتتوصل إلى أن موقع جامعة كفر الشيخ، نشر الموافقة على تسجيل الباحثة منار مصطفى كمال السيد طايل، بتاريخ 31 مايو عام 2015، للحصول على درجة الماجستير في التربية تخصص المناهج وطرق تدريس اللغة الانجليزية.

وحصلت "الوطن" أيضا علي شهادة الماجستير الخاصة بها من خلال موقع اتحاد المكتبات الجامعية المصرية، التابع للمجلس الأعلى للجامعات، والصادرة بتاريخ 19 مارس عام 2017، من جامعة كفر الشيخ، في تخصص المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، وتحت إشراف الأساتذة عادل إبراهيم البنا، ومروة أحمد نعيم.

مروج الشائعة تخصص في نشر الأكاذيب ويدعم المقاول الهارب

وبتتبع حساب منسوب لـ"حسن أبو سنة" صاحب التدوينة التي أشاعت أن منار هي ابنة د.علي العال، تبين أنه تخصص في نشر الشائعات حول الدولة من مواقع وصفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، كما أنه أعلن عن دعمه للمقاول الهارب الذي ينشر شائعات حول الدولة ويوجه نحو دعوات تخريبية هدفها هدم الدولة، وينشر فيديوهات مفبركة من وسائل الاعلام والقنوات الداعمة لجماعة "الإخوان الإرهابية"، مثل الجزيرة القطرية وغيرها.