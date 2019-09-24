نظم أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وقفة حاشدة، صباح اليوم، أمام المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك، بالتزامن مع كلمة مصر التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للمنظمة.

وأكدت الجالية الدعم الشعبي والتأييد الجارف للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية المختلفة والرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار سلسلة من الفعاليات التي لم تتوقف بشكل يومي منذ وصول الرئيس السيسي إلى نيويورك يوم الجمعة الماضية.

وحرص أبناء الجالية على أن تتصدر أعلام مصر كافة الفعاليات مصحوبة بالأغاني الوطنية إلى جانب الهتافات المؤيدة للدولة المصرية والداعمة للرئيس السيسي والمشددة على قوة العلاقات المصرية الأمريكية .