تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة بيع مخبز الشيخ زايد المليوني.

وقال "فؤاد"، إن الحكومة تعتزم بيع مخبز الشيخ زايد المليوني، والذي تم إنشاؤه عام 2011، بتكلفة وصلت إلى 48 مليون دولار، من قبل إدارة المنح والمساعدات بوزارة التموين، وينتج مليون رغيف شامي يوميا، لافتا إلى أن ذلك يعد إهدارا للمال العام ويشير إلى وجود غياب تام للأهداف الاقتصادية.

وأضاف "فؤاد"، أن الأزمة الحقيقية في ضعف نسبة مبيعات المخبز هي الذوق العام، حيث ينتج المخبز عيش شامي بينما الذوق العام يحتاج إلى العيش البلدي، وفي هذا الإطار قد عرض مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد تحمل تكلفة تحويل وتعديل خطوط الإنتاج إلى عيش بلدي والتي تبلغ 5 مليون جنيه، إلا أن هناك نية مبيتة للبيع دون السعي لحل المشكلات التي ستحقق نسبة مبيعات مرتفعة.

وأوضح "فؤاد"، أن حل أزمة مبيعات الخبز في التحويل للعيش البلدي، وكذلك التصريح لهم بفتح منافذ في مناطق متفرقة، وتوفير ماكينات صرف خبز تكفي توزيع هذا الإنتاج الضخم.

وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بإحالة طلب الإحاطة إلي اللجنة الاقتصادية، لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.