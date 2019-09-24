قال الدكتور مايكل مورجان رئيس مؤسسة النبض الأمريكي للعلاقات العامة والإنتاج الإعلامي، إن مصر والولايات المتحدة الأمريكية حلفاء منذ زمن بعيد ولابد من أن يستمر هذا التحالف للحفظ على استقرار وسلام منطقة الشرق الأوسط.

وركز "مورجان" خلال الاحتفالية المصرية الأمريكية "ايجيبت نايت" (ليلة مصرية)، التي أقامتها مؤسسة النبض الأمريكي للعلاقات العامة بالتعاون مع نقابة المحامين الأمريكيين بنيويورك، على أهمية التعاون والتضامن بين هاتين الدولتين لمواجهة العدو المشترك وهو الإرهاب.

وصرح "مورجان" بأنه يجد مسؤولية كبيرة تجاه وطنه الأول مصر لمحاوله توضيح الأمور بالشكل الحقيقي للمجتمع الأمريكي والعكس نظرا لانتمائه لبلده وحبه للولايات المتحدة الأمريكية حيث وجد فرصه النجاح هناك.

وحضر الاحتفالية "ايجيبت نايت"، التي قدمتها المحامية الأمريكية من أصل مصري آن زيتون، عن الخارجية المصرية السفير الدكتور هشام النقيب القنصل العام بنيويورك والوزير المفوض هاني ناجي نائب القنصل العام والعديد من أعضاء القنصلية المصرية، وألقى "النقيب" الكلمة الافتتاحية والتي تحدث فيها عن عمق وقوة العلاقات المصرية الأمريكية منذ الثمانينات وكيفية وقوة الاتحاد المصري.

وتوافد العديد من الشخصيات العامة الأمريكية والمصرية وأعضاء مجلس النواب "نادية هنري، الدكتور أيمن أبو العلا" وبعض رؤساء تحرير الصحف المصرية وهشام فهمي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأمريكية وعمر مهنى رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي وعدد من المحاميين الأمريكيين هذه الأمسية التي تخللها نقاش حول العلاقات المصرية الأمريكية.

وشارك في الندوة كل من: "تيموثيً ماكارثي رئيس لجنه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنقابة المحاميين الأمريكيين بنيويورك والدكتور شريف كامل رئيس الغرفة التجارية الأمريكية وعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة وعالمة الآثار تيس دافيز.

وتخلل برنامج الاحتفالية العديد من الفقرات المصرية والموسيقى الشرقية.