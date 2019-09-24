وصلت الفنانة غادة عادل، بصحبة السيناريست تامر حبيب، على الـ"ريد كاربت" الخاص بـ"فيلم حلم نورا"، الذي يعرض اليوم، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر تناسق في الألوان بينهما، حيث أطلت "عادل" بفستان "أوف شولدرز" أزرق اللون، والذي تميز بأنه غير منقوش ومتوسط الطول، كما أنه "مكشوف الصدر"، فيما ارتدى "حبيب" سترة زرقاء اللون، وقميص أسود، وبنطلون رمادي اللون.

يشار إلى أن السجادة الحمراء عقدت لصناع فيلم "حلم نورا" بمسرح المارينا في السادسة مساء، فيما يعرض فيلم "طفيلي" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وفي السادسة والربع.

ويعرض برنامج الأفلام القصيرة 3 بقاعة سي سينما 3، ويعرض فيلم دراما السبت بقاعة "سي سينما 1"، وفي السادسة والنصف يعرض فيلم "لارا" بسينما جراند الغردقة.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.