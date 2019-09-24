عدد "الوطن" غدا الأربعاء

تقرأ في عدد «الوطن» الصادر الأربعاء.. الرئيس: المياه قضية حياة لمصر.. وعلى المجتمع الدولي حث الأطراف للاتفاق حول «سد النهضة».. «السيسي» أمام الأمم المتحدة: رفع السودان من قوائم الإرهاب ضرورة.. والأزمة الليبية لا تحتمل ضياع الوقت.

كما تقرأ.. نظام التأمينات الجديد.. حياة كريمة لأصحاب المعاشات، الحكومة تسدد لصندوق المعاشات 43 تريليون جنيه على مدار 50 عاما لتسوية الديون.

وتقرأ أيضا.. مخطط الإخوان لاغتيال الرئيس.. اعترافات أعضاء خلية محاولة قتل «السيسي» في المعمورة: خططنا لتنفيذ العملية بـ«بندقية قناصة».

وتقرأ في صفحات الرياضة.. أزمات لاعبي الأهلي والزمالك، صدمة في الجزيرة بسبب مسامير وواقي وجه «مروان» واللاعب يغيب 5 أشهر.. وتغيير البرنامج البدني بسبب الشكوى والإصابات.. و«فايلر» ينصح «جمعة» بالتركيز في التدريبات.. و«صبحي وهاني والسولية وفتحي وقفشة» على أبواب المنتخب.