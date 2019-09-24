كشف اللواء هشام بلال الخبير الأمنى، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق عن سبل استغلال الخلايا النائمة التابعة للجماعات الإرهابية، فى إثارة الفوضى وتنفيذ عمليات إرهابية بالمجتمع.

وقال «بلال» لـ«الوطن» إن هناك خلايا نائمة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ويجرى الكشف عنها عن طريق الضربات الاستباقية التى ينفذها ضباط الأمن الوطنى، وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية الكشف عن أكثر من 30 خلية إرهابية، وضبط كمية من الأسلحة والذخيرة بحوزتها، وقال إن واقعة المقاول الهارب كشفت الخلايا النائمة فى مؤسسات الدولة.

وأضاف أن «المقاول الهارب» جرى استخدامه لمهاجمة الدولة ورموزها، ففى البداية ظهر من خلال فيديو يستنجد بالمواطنين لاسترداد أمواله، على حد قوله، ثم تحول إلى «محرض»، وكشفت الأحداث عن مخططه فى إثارة الفوضى وتحريض المواطنين على التظاهر، والكشف عن خلية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية فى استراحة المعمورة بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح «بلال» أن تلك الخلايا كشفت وجود جهات خارجية وداخلية تمول وتدرب العناصر الإرهابية، حيث تم تدريبهم فى سوريا عن طريق أجهزة مخابرات أجنبية على رصد الأهداف، وإمدادهم بأموال وأجهزة تكنولوجية حديثة لجمع المعلومات، وأشار الخبير الأمنى إلى أن التحقيقات والتحريات فى تلك القضية كشفت أن 200 متهم من تنظيم «لواء الثورة» التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، تم تدريبهم على تنفيذ عمليات إرهابية فى مصر.

"بلال": الرئيس السيسى من أكثر الزعماء استهدافاً من الجماعات الإرهابية وأجهزة مخابرات معادية

وتابع «بلال» أن احترافية جهاز الأمن الوطنى أسهمت فى الكشف عن تلك الخلايا وتوجيه الضربات الاستباقية لها، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى من أكثر الزعماء استهدافاً من الجماعات الإرهابية وأجهزة مخابرات أجنبية تريد نشر الفوضى فى مصر وضرب الجيش المصرى، وأن أجهزة وزارة الداخلية نجحت خلال الـ4 سنوات الماضية فى الكشف عن عشرات الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان وداعش والقاعدة، وجماعات أخرى تختبئ وراء عباءة رجال الأعمال، وهى القطاعات الممولة للجماعات الإرهابية.

ولفت الخبير الأمنى إلى أن رئيس الجمهورية يعتبر نفسه جندياً مقاتلاً يقدم روحه فداءً للوطن.