موسى: "مبخدش أوامر ولا تعليمات.. بعمل اللي مقتنع بيه"

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الإرهابيين أيمن نور ومحمد ناصر ومعتز مطر سرقوا 30 مليون دولار: "سايبين شبابهم اللي هربانين معاهم مش لاقيين العشا.. النهاردة خناقة على 30 مليون دولار وبيتاجروا على المواطن الشريف".

وأضاف "موسى" خلال تقديمه لبرنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشعب المصري لن يسمح لأي شخص بتخريب بلده وموطنه، متابعا: "المواطن المصري ما صدق أن الدنيا بقى فيها استقرار وأمن"، موضحا أنه عمل في الإعلام بداية من مارس 2013 في قناة التحرير، وذلك لمواجهة الجماعة الإرهابية خلال وجودها في الحكم بدون خوف وبالرغم من تلقيه تهديدات عديدة.

وأكد الإعلامي أنه يتحدث بما هو مقتنع به: "مبخدش أوامر ولا تعليمات من حد.. اللي أنا مقتنع ومؤمن بيه بقوله وبعمله"، مشيرا إلى أن ثقة مشاهديه فرضت وجوده في المشهد الإعلامي: "بقول لمشاهدينا في كل حته محدش يخدعك ومتسمعش لأي حد".