عقدت مستشفى مصر للطيران برئاسة الدكتور أشرف القاضي، اليوم، ندوة تثقيفية تحت عنوان "التغذية السليمة وعلاقتها بالصحة العامة والوقاية من الأمراض"، وذلك بمقر الشركة بمطار القاهرة، وذلك تحت وزير الطيران المدني، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وخلال الندوة، أوضح "القاضي" آخر التطورات التي حققتها المستشفى من بينها عمليات زرع الكلى الصناعية، وإجراء عمليات دقيقة وتحسين الخدمات بالمستشفى في مختلف الأقسام.

كما قدم فريق العلاقات العامة بمستشفى مصر للطيران، هدايا طبية للحاضرين مثل جهاز قياس السكر، كما تم قياس ضغط الدم والسكر وكتلة الجسم مجانًا خلال الندوة.

وأدارت الندوة الدكتورة شيرين جبر، استشاري التحاليل الطبية بمستشفى مصر للطيران، للتحدث عن كيفية الحفاظ على الوزن والتغذية بطريقة صحية.