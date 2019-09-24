قال سامح عيد، الباحث في الشئون الإسلامية، إن برنامج "الشريعة والحياة"، عبر شاشة "الجزيرة" القطرية، الذي كان يقدمه الإخواني الهارب يوسف القرضاوي من أخطر البرامج التي تعرض لها المشاهد العربي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي"، أن البرنامج أسس للإسلام السياسي في العالم العربي، حيث كان يدور حول أن الشريعة يجب أن تحكم الحياة.

وفند الباحث تلك الفكرة، قائلا إن العقائد والعبادات التي تعتبر جزءًا من الدين، هي ملك لرجال الدين، بينما المعاملات التي تنتمي للدين أيضًا يحكمها المجتمع، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد عمارة أكد في أحد كتبه أن "المصلحة فوق النص"، حتى لو كان هذا النص قطعي، أي عندما يجرى إدارة المجتمع لا تحكمه مشتقات دينية، وهذا الأمر لا يضاد الإسلام.

وأشار إلى أن إتاحة المحرمات في المجتمع لا يعني إباحتها، موضحًا: "عندما تسمح بتناول الخمور في الفنادق لا يكون هذا إباحة لها، فالعقائد ملك رجال الدين".

وشدد "عيد" أن القانون متغير، مستشهدا بواقعة الرسول عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وسأله الأخير عن تحكيم شرع الله فيهم إذا ما اختلفوا، وهو ما رفضه الرسول وصمم على أن يحكم رأيه.

وعن اتباع الإسلام السياسي، قال: "هم خدعوا خدعة كبيرة عندما قالوا إن الإسلام هو الحل وكأنه سيحل كل مشكلات الحياة بضغطة زر، فالحياة تدار بآراء الناس".