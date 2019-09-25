وجه الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن كلمته أمام الأمم المتحدة تؤكد للعالم كله أنه أصيب بالهوس والجنون، خاصة أنه استخدم الورقة السورية كورقة ضغط على العالم.

وقال "حسب الله"، في بيان له أصدره منذ قليل، أن أردوغان يعاني من حالة جنون وهوس منذ وصوله للحكم وكشف عن هويته الإخوانية بمجرد سقوط أحلامه في قيادة المنطقة، والآن يرسل تهديدات واضحة وصريحة من أمام الأمم المتحدة لأوروبا بورقة اللاجئين السوريين، وفتح الباب لهم للهجرة لأوروبا، ويمارس عملية ابتزاز علنية أمام العالم أجمع.

وشدد على أن "المهووس أردوغان تحدث عن سوريا والأكراد والنظام العالمي والأمم المتحدة ومحمد مرسي إلا أنه لم يتحدث عن تركيا وشعبها نهائيا".

ووجه الدكتور صلاح حسب الله حديثه لـ "أردوغان"، قائلا: "أنت ليس لك أي قيمة وكلامك مرفوض جملة وتفصيلا، من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية وليس من حقك ولا حق غيرك معرفة كيفية وفاة محمد مرسي وجمال خاشقجي".

ووجه الدكتور صلاح حسب الله سؤالا لـ "أردوغان" قائلا: "من أنت حتى تتحدث عن وفاة شخص أمام العالم بشكل مباشر وعلني، انظر إلى نفسك وما تفعله من عمليات قتل واعتقال لكل معارضيك داخل تركيا إضافة إلى قيامك بذبح الأكراد وارتكابك المجزرة المروعة بحق الشعب الأرمني، وكفاك كذبا وحقدا وكرها لمصر، وانظر إلى المجازر التى ترتكبها ضد الشعب التركي".

وقال: "أنت لا قيمة لك لدى جميع المصريين، وسيأتي اليوم وقريبا جدا لينتهي حكمك الدكتاتوري ضد الشعب التركى الشقيق، وسوف تحاكم على دعمك وتشجيعك وتمويلك وتسليحك وإيوائك الإرهاب والإرهابيين داخل تركيا".