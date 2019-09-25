داهمت مباحث شرطة دشنا، بالتنسيق مع البحث الجنائي بشمال قنا، بإشراف اللواء محمد ضبش مدير مباحث قنا، وقيادة العميد أيمن الروبي رئيس فرع البحث الجنائي والرائد محمد عمر الشريف، رئيس مباحث دشنا، مخزنًا للأسلحة غير المرخصة، بقرية المرجية، بمركز دشنا، شمال قنا.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد تمكن قوة من وحدة مباحث دشنا برئاسة النقباء أحمد المغربي وهشام الجوهرى، من الكشف عن مخزن سلاح تم الكشف عنه بمنزل عيسي.ا.ع، بقرية المرجية التابعة لمركز دشنا، وبحوزته بندقية آلي وبندقية خرطوش وطبنجة وذنيكتين مضاد للطيران، وجارٍ حصر الذخائر بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة دشنا، بالتعاون مع قيادات مديرية أمن قنا.