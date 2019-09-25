علق حسن الرداد على الأزمة التي وقعت في تصويت مصر لجائزة "The best" وعدم اختيار محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي وذلك في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأشار الرداد في منشور لمحمد صلاح قائلًا: "فيه صحفي كدة ماعرفش حاجة عنه ومش عايز أعرف، كان بيصوت في جائزة the best، وحضرته اختار مانيه ثم رونالدو وأخيرا محمد صلاح".

وتابع الرداد: "عايز أعرف انت مصري ازاى عشان ماتختارش ابن بلدك اللي هو مكسر الدنيا، ده مصري زيه زيك يا جهبز، مش عارف دي نفسنه ولا إيه" مختتمًا منشوره بـ"ماتزعلش يا صلاح".

وغاب محمد صلاح عن ثلاثي القائمة النهائية ليحصل على المركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق 10 نقاط عن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وكان يمكن تعويض هذه النقاط في حالة تصويت مدرب المنتخب وهو خافيير أجيري وقائد الفراعنة وهو أحمد المحمدي.

وتعتمد الجائزة على اقتسام نسبة التصويت بين الجماهير، والإعلاميين، وقائدي المنتخبات، ومدربي تلك المنتخبات بواقع 25% لكل فئة منهم، وتخلت جميع الأصوات العربية عن "صلاح"، إذ لم يمنحه أحدهم المركز الأول في اختياره سوى مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي.

ويتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم من خلال 4 طرق تصويت متساوية فيما بينهم بنسبة 25% منها ويتم تقسيمها عن طريق اختيار الجماهير عبر استفتاء فيفا بالموقع الرسمي ومدربي منتخبات العالم وقادة منتخبات العالم ومجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم بواقع 3 اختيارات لكل فرد يحصل الأول منها على 5 نقاط ثم الثاني على 3 ونقطة وحيدة للأخير فمثلًا هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للفراعنة اختار ليونيل ميسي ثم كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح أي أن صلاح حصل منه على نقطة وحيدة فقط.