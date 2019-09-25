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العثور على جثة مدير إدارة بشركة بترول معلقة على حامل تكييف بأسيوط

العثور على جثة مدير إدارة بشركة بترول معلقة على حامل تكييف بأسيوط

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