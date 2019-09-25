أعلنت وسائل إعلام تركية عن انفجار حافلة في ولاية أضنة جنوب تركيا، صباح اليوم.

واستهدف الانفجار حافلة للشرطة أثناء مرورها، ما أدى لسقوط جرحى من ضباط الشرطة جراء الحادث، ولم يتم تحديد أعداد المصابين حتى الآن، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز عربية.