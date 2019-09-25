تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط صاحب محل هواتف محمولة و2 عاطلين كونوا عصابة لسرقة الهواتف والمتعلقات من المواطنين بأسلوب المغافلة في مدينة بنها.

كانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها مفادها قيام كل من "أيمن.خ.ا" عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات و"حسن.ع.م" 18 سنة عاطل و"هاني.ي.خ"، صاحب محل هواتف بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف ومتعلقات المواطنين من الطرق العامة بأسلوب المغافلة بنطاق دائرتي قسمي شرطة أول وثان بنها.

أخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات تمكن العميد خالد المحمدي مفتش مباحث بنها من ضبطهم حال ترددهم على دائرة قسم شرطة أول بنها وبحوزة الأول سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 1 جرام تقريبا وبحوزة الثاني سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها وحيازتهم للسلاح الناري والأبيض بقصد ممارسة نشاطهم الاجرامي والمواد المخدرة بقصد التعاطي.

بتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع أخرى وجرى بإرشادهم ضبط 6 هواتف ومبلغ مالي 700 جنيه المستولى عليهم في الوقائع التي أقروا بارتكابها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.