عقد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة في دمياط، اجتماع اللجنة الإقليمية للمحاصيل السكرية، بحضور المهندس رفعت طه مدير الشؤون الزراعية، والمهندسة منال طه عوض مدير الإرشاد الزراعي، ومديري الإدارات الزراعية وأخصائيين المحصول على مستوى المحافظة، ومهندسي شركات السكر العاملة في المحافظة.

وشدد وكيل وزارة الزراعة على ضرورة رفع الكفاءة الإنتاجية ومناقشة كيفية التغلب على السلبيات التي رصدت، خلال الموسم السابق، بهدف الحصول على موسم تسويقي جيد، حيث أوضح أن هدفه الأساسي هو مصلحة المزارع ورفع الكفاءة الإنتاجية من حيث زيادة الإنتاج وتحسين صفات المنتج.