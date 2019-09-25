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ميتشو يهاجم لاعبي الزمالك رغم الفوز على الاتحاد

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وفود من لبنان والأردن في ضيافة الروتاري بـ"المتحف المصري"

وفود من لبنان والأردن في ضيافة الروتاري بـ"المتحف المصري"

محافظ بورسعيد يطالب بتقديم الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين

محافظ بورسعيد يطالب بتقديم الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين

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صحف الكويت تبرز تصريحات السيسي حول حق مصر بمياه النيل بالأمم المتحدة

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