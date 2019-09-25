تستعد الحكومة حاليًا لتطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، وتبدأ وزارة المالية خلال أيام سداد مديونية أموال التأمينات بشكل فوري، والتجهيز للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لتطبيق القانون بشكل كلي بداية من يناير 2020.

تستعرض "الوطن" شروط استحقاق المعاش وفقًا لما ذكرته فايزة أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة على النحو التالي:

- أن يكون الموظف مشتركًا بالتأمينات مدة لا تقل 180 شهرًا، أي ما يعادل 15 عامًا، حيث استقرت الحكومة على شرط الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتزداد لـ15 عامًا بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد.

- بلوغ سن الشيخوخة وبلغ سن الـ50 عامًا.

- انتهاء خدمة المؤمَّن عليه.

- العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، أو العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل.

- ألا يكون قد اتخذت ضده أي إجراءات تأديبية.

- يشترط ألا تقل قيمة إجمالي المعاش المستحق للخارجين على المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وهو المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمَّن عليه من جهة عمله والذي يحدد على أساسه قيمة الاشتراك، و50% من أجر تسوية المعاش، وأن يكون بها مدة اشتراك 20 سنة فعلية تزاد إلى 25 سنة فعلية بعد خمس سنوات من العمل بالقانون.