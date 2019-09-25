أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أن مد جامعة أسيوط خدماتها التعليمية إلى منطقة أسيوط الجديدة من شأنه تحقيق طفرة عمرانية في المنطقة وتشجيع المواطنين إلى الانتقال إليها وتطوير مستوى الخدمات والحركة التجارية في أسيوط الجديدة .

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظة في اجتماع مجلس جامعة أسيوط في جلسته الدورية عن شهر سبتمبر 2019 برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور مختلف القطاعات وعمداء الكليات .

ووجه "نور الدين" دعوته إلى أساتذة وعلماء الجامعة إلى مواصلة التعاون المشترك بين الجامعة والجهاز التنفيذي من أجل تطوير وتجميل أسيوط في ظل خطة المحافظة الخمسية الجاري تنفيذها لتطوير ملامح مدينة أسيوط وضواحيها بالكامل والتي تضمن أيضاً إنشاء شبكة متطورة من الطرق والكباري لربط عدة مناطق ببعضها وتسهيل الحركة المرورية إلى مداخل المدينة على اختلاف اتجاهاته وأيضا تطوير وتجميل وتأمين الطريق المؤدي إلى أسيوط الجديدة بما يضمن تقليص المدة الزمنية اللازمة لقطعه إلى أقل من 20 دقيقة .

وقرار مجلس الجامعة أسيوط التقدم بطلب لوزارة التعليم العالي لإنشاء الجامعة الأهلية بعد اكتمال الملف الخاص بذلك تمهيداً لاستيفاء الإجراءات القانونية، وصدور القرارات الرسمية ببدء الدراسة فيها.

ومن جانبه، أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، أنه تم الانتهاء من إعداد الأوراق اللازمة لصدور قرار رسمي بإنشاء الجامعة الأهلية وهو الجاري متابعته والتنسيق فيه مع وزارة التعليم العالي ورئاسة مجلس الوزراء، حيث من المقرر أن تتخذ الجامعة الأهلية من منطقة أسيوط الجديدة مقراً لها .

وأوضح "الجمال" أن الجامعة الأهلية هى جامعة غير قابلة للربح، مملوكة بالكامل لجامعة أسيوط، ومن المقرر أن تضم عدد من التخصصات العلمية المتطورة التي تبلي احتياجات سوق العمل والتي يأتي في مقدمتها التخصصات الطبية وذلك للاستفادة من المستشفى الجامعي الموجودة والمجهزة بالفعل في أسيوط الجديدة، مؤكداً على أهمية عمل الجامعة الأهلية في زيادة الموارد الذاتية لجامعة أسيوط، وزيادة فرص التعليم الجامعي لأبناء الصعيد ومواكبة التطور التعليمي في عدد من التخصصات إلى جانب تطوير المجتمع العمراني والسكنى بتلك المنطقة .