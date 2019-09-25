"استئناف القاهرة" تعقد جمعيتها العمومية السبت المقبل

قالت مصادر قضائية، إن محكمة استئناف القاهرة ستعقد جمعيتها العمومية العادية لقضاتها السبت المقبل.

ويأتي اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بمناسبة العام القضائي الجديد الذي يبدأ رسميا في الأول من أكتوبر المقبل ويستمر حتى نهاية سبتمبر 2020.

ويناقش قضاة استئناف القاهرة في جمعيتهم العممومية توزيع الدوائر وتوزيع العمل خلال العام القضائي الجديد وكذلك تفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها.

ومن المنتظر، أن يتم توزيع القضاة العائدين للمحاكم من النيابة العامة بعد انتهاء ندبهم وعودتهم للعمل بالمحاكم التابعين لها.

يذكر أن محكمة النقض أجلت أمس، انعقاد جمعيتها العمومية التي كان مقررا لها أمس ليوم الأحد المقبل، وتعقد في مقر المحكمة بدار القضاء العالي.

كما تعقد محكمة استئناف المنصورة جمعيتها العمومية لتوزيع العمل على دوائرها يوم الأحد أيضا بمقر المحكمة بالمنصورة.