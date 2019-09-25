انطلقت فعاليات المؤتمر الثاني حول "أسرار القلب والسكري"، اليوم، والذي تنظمه جمعية رعاية شباب السكري DYCA بالاشتراك مع مجموعة أسرار القلب والسكري العالمية وقسم الأمراض الباطنة بكلية طب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة مها الخولي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بالتعاون المثمر بين الجامعة ووزارة الصحة، والذي انعكس في تطوير الخدمة الطبية المقدمة بالجهتين، ما يصب في صالح المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة، حيث يعد هذا التعاون من صميم المسؤولية الطبية الملقاة على عاتق القطاع الطبي بوجه عام.

ومن هذا المنطلق كشف عن سعي إدارة الجامعة ممثلة في قطاع الدراسات العليا والبحوث في تسجيل إجراءات قيد أطباء وزارة الصحة والراغبين في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة أسيوط وهو ما يعد تأكيدا لعمق العلاقات وأوجه التعاون بين الجامعة ووزارة الصحة.

كما ثمن الدكتور المنشاوي حرص الكوادر الطبية من مستشفيات أسيوط الجامعية على المشاركة في مختلف المبادرات الرئاسية الداعمة للقطاع الصحي والتي شهدت نجاحا ملحوظا، بفضل دعم القيادة السياسية لها إلى جانب كفاءة الكوادر الطبية بالمحافظة سواء أطباء المستشفيات الجامعية أو أطباء وزارة الصحة ، وحول مشاركته في وقائع المؤتمر أشاد الدكتور المنشاوي بقسم الأمراض الباطنة وسعيه الدائم إلى مواكبة كل ما هو جديد في الأساليب الطبية والعلاجية فضلا عن تعاونه مع العديد من الجهات والمؤسسات الطبية على المستوى المحلى والدولي .