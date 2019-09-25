استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الأربعاء في جدة، لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة، حسبما أفادت قناة "العربية".

وستركز المباحثات على "موقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات، وإقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

يذكر أن عبدالمهدي كان وصل، في وقت سابق الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "عبدالمهدي وصل إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية".