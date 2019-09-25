وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لفرق تحصين الثروة الحيوانية حتى تؤدي عملها على أكمل وجه، وتوفير كافة سبل الدعم لنجاح الحملات الوقائية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد الدكتور حسني عباسي مدير مديرية الطب البيطري، اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية لتنفيذ ونجاح الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والترقيم والتسجيل لعام 2019، والتي تستمر لمدة شهر على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى تحصين2521 رأس أغنام وماعز باللقاح الخاص بالمرض ليبلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 485 ألف رأس وذلك ضمن فعاليات الحملة.وأكد توفير جميع الأمصال واللقاحات لمكافحة المرض وكذلك جميع مشتملات لجان التحصين (سنون - ملابس) بالإضافة إلى قيام لجان متخصصة من المديرية والإدارات بمتابعة لجان التحصين بجميع مراكز المحافظة.