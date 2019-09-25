تقدم "الوطن"، بث مباشر، لانطلاق أول رائد عربي لمحطة الفضاء الدولية، وهو الإماراتي هزاع المنصوري، وذلك نقلًا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

ويعد هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن المركبة "سويوز أم أس 15"، التي انطلقت من مدينة بايكونور بكازاخستان برفقة كل من رائدي الفضاء الروسي أوليج سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مير.

ومن المقرر، أنَّ يقضي المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورًا، والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء.