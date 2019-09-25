قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه يجب الإسراع في مسألة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتحرك في عدة محاور، موضحًا أنَّ أولها الالتزام السياسي من جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية والعمل الجماعي الجاد.

وعن المحور الثاني لتحقيق التنمية المستدامة، أوضح السيسي خلال كلمته بقمة التنمية المستدامة، بالأمم المتحدة، أنَّه يتمثل في مضاعفة الجهود الرامية لتوفير التمويل اللازم من خلال تهيئة مناخ دولي محفز وتدفق الموارد اللازمة بما بتوافق مع حجم التحديات القائمة، دون مشروطيات سياسية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنَّ المحور الثالث يشمل سرعة تنفيذ المقاربات والاستراتيجيات الرامية لرفع قدرات الدول على النهوض، وعلى رأسها زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية ودعم القدرات البشرية.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، للمرة السادسة على التوالي.

ووجود الرئيس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام له دلالات مستمدة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي تسلمها الرئيس في 10 فبراير 2019، وهي مهمة تضاعف من المسؤولية التي يضطلع بها الرئيس بالفعل تجاه قضايا القارة الأفريقية والتي عبر عنها أصدق تعبير خلال المشاركات الخمس السابقة.

وما يضاعف من أهمية الملف الأفريقي هذه المرة أيضا، أن أحد أهم البنود على جدول أعمال الدورة الحالية 74 للجمعية العامة موضوع "الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا" واستعراض التقدم المحرز في هذا المجال.

وشارك الرئيس السيسي بانتظام في جميع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليه سدة المسؤولية عام 2014؛ ليصبح بذلك أول رئيس مصري يشارك في 6 دورات متتالية في اجتماعات هذا المحفل الدولي الرفيع، بل أكثر قادة مصر مشاركة منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.