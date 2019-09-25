قال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن صادرات مصر من المحاصيل وصلت إلى 4.3 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن روسيا احتلت المرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة للمحاصيل المصرية، بكمية وصلت إلى 573 ألف طن بنسة 13% وبقيمة بلغت نحو 266 مليون دولار تمثل 12% من إجمالي الكميات المصدرة.

وذكر المجلس، في بيان اليوم، أن أهم المحاصيل التي يجرى تصديرها إلى روسيا هي الموالح بكمية وصلت إلى 298 ألف طن بقيمة 122 مليود دولار، تليها البطاطس بكمية وصلت إلى 132 ألف طن بقيمة 51 مليون دولار، ثم البصل بكمية 67 ألف طن بقيمة 24 مليون دولار، ثم الرومان والعنب.

وأوضح المجلس أن السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا، افتتح الجناح المصري بمعرض "World Food Moscow"، أمس، والذي يقام بالعاصمة الروسية موسكو في الفترة من 24 - 27 سبتمبر 2019، وتشارك فيه مصر بجناح وطني يضم 25 شركة مصرية منها 13 شركة تعمل في مجال تصدير المحاصيل الزراعية الطازجة.

وقال عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري، إن السوق الروسي يعد من أكبر وأهم الأسواق المستوردة للمحاصيل الزراعية المصرية الطازجة، مضيفا أن وجود مصر في هذا المعرض يمثل أهمية كبيرة؛ لمتابعة أخر تطورات السوق وتوجه المستهلكين الروس لتوفير متطلباته؛ للحفاظ على الحصة السوقية لمصر من الخضر والفاكهة داخل السوق الروسية.

وأكد تنويع المحاصيل الزراعية التي يجرى تصديرها لروسيا وإدخال أصناف جديدة مثل الفراولة والخس والعنب بجانب الأصناف التقليدية مثل البطاطس والبرتقال؛ لضمان زيادة صادراتنا الزراعية لهذه السوق المهمة وكذلك زيادة العائد التصديري.