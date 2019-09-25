قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم، إن الرياض تمتلك أدلة على استخدام أسلحة إيرانية في الاعتداء الهجوم على منشأتي أرامكو النفطيتين شرقي السعودية، منتصف سبتمبر الجاري.

وأوضح الجبير، في مؤتمر صحفي على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونقلته قناة "سكاى نيوز عربية"، أن بلاده تواصل التحقيق لمعرفة مصدر إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ التي استهدفت منشأتي أرامكو في خريص وبقيق في 14 سبتمبر الجاري.

وأكد الجبير أن النتائج سيجرى إعلانها بمجرد اكتمال التحقيق، مشددا على ضرورة أن تحترم إيران القوانين الدولية وتكف عن سلوكها العدواني، وأن الرياض تتشاور مع حلفائها بشأن الخطوات التي ستتخذها ردا على هجوم أرامكو.

وبادرت ميليشيات الحوثي في اليمن، إلى تبني الهجوم على منشأتي النفط في بقيق وخريص، في 14 سبتمبر الجاري، لكن السعودية عرضت أدلة على ضلوع إيران، وهو ما تنكره طهران.

وفي السياق نفسه، أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مؤخرا، في بيان مشترك، أن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية.

وطالبت الدول الأروبية الثلاث، طهران، بالموافقة على التفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي، وسط تصاعد حدة التوتر بين إيران والمجتمع الدولي بشأن تدخلاتها في شؤون المنطقة.