عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الجهود المبذولة من قبل وزارة النقل في عدد من المشروعات على مستوى الجمهورية، حضره وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل، وعدد من مسئولي الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعراض وزير النقل الدراسة التي تم إعدادها بهدف رفع كفاءة وتطوير الطريق الساحلي من سيدي عبدالرحمن حتى السلوم، بطول 360 كم، والمقسمة على 5 مراحل بداية من المرحلة الأولى، والتي تتضمن العمل على توسعة ورفع كفاءة الطريق الساحلي "الاتجاه الجنوبي"، من سيدي عبدالرحمن حتى الضبعة بطول 33 كم، والصيانة العاجلة البسيطة للاتجاه الشمالي "سيدي عبدالرحمن- الضبعة"، بطول 17 كم، ورفع كفاءة المسافات الجاري تنفيذها "مطروح- السلوم" الاتجاه الشمالي من الكيلو 15 إلى الكيلو 50، بطول إجمالي 35 كيلومتر، والاتجاه الجنوبي من الكيلو 140 إلى الكيلو 165، بطول إجمالي 25 كيلومتر.

أما المرحلة الثانية فتتضمن توسعة ورفع كفاءة الطريق الساحلي الاتجاه الشمالي من سيدي عبدالرحمن حتى الضبعة بطول 33 كيلومتر، ويليها المرحلة الثالثة، وتتضمن توسعة الطريق الساحلي بالاتجاهين من الكيلو 163 الضبعة وحتى الكيلو 270 مطروح بطول 107 كيلومتر، وبالنسبة للمرحلة الرابعة فتتضمن استكمال توسعة ورفع كفاءة طريق "مطروح- السلوم" الاتجاه الجنوبي بطول 195 كيلومتر والشمالي بطول 185 كيلومتر، وأخيرا المرحلة الخامسة والتي تتضمن إنشاء طريق خدمة سيدي عبدالرحمن حتى مطروح بالاتجاهين بطول 140 كيلومتر.

وكلف رئيس الوزراء ببدء تنفيذ المراحل العاجلة خلال تلك الفترة لسرعة الانتهاء منها قبل الصيف.

كما عرض الوزير دراسة تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بداية من خطة الصيانة العاجلة لمداخل ومخارج الطريق المنهارة، وصيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كيلومتر، وأعمال تأمين سلامة المرور، وصيانة وتأمين شبكة الإنارة، وصيانة الحواجز الخرسانية، والصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري، وأعمال النظافة وصيانة طبقات الرصف من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كيلومتر، وصيانة طبقات الرصف من السلالم إلى المرج بطول 8 كيلومتر، وصيانة طبقات الرصف من تقاطع "شبرا- بنها" إلى "محور 26 يوليو"، بطول 15 كيلومتر.

وفي الوقت نفسه تشمل خطة تطوير الطريق الدائري إنشاء طريق داعم من محور "جوزيف تيتو" حتى طريق السويس بطول 9 كيلومتر، وتطوير تقاطع الطريق الدائري مع الأوتوستراد، وتطوير وتوسعة المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كيلومتر، وتطوير وتوسعة المسافة من السلام إلى المرج بطول 8 كيلومتر، وإنشاء طريق داعم من تقاطع صحراء الأهرام إلى تقاطع طريق الواحات بطول 8 كيلومتر.

واستعراض الاجتماع الوضع الحالي للمنطقة المحيطة بحديقة "هابي لاند" بالمنصورة، حيث تتولى أحد المكاتب الهندسية وضع تصور مستقبلي لها لإقامة مشروع "المنصورة بلازا" (تجاري وسكني وفندقي)، وهو مشروع مُطل على الحديقة، ويتضمن مولا تجاريا وأبراجا سكنية وفندقا ومسار سكة حديد وكوبري معلق يربط حديقة "هابي لاند" بحديقة "صباح الخير يا مصر" بالمطاعم العائمة.

كما استعرض الاجتماع لمشروع محطات قطارات صعيد مصر في "مثلث بشتيل"، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع من خلال توفير محطات نقل عام للركاب تتواكب مع العصر، والتي تعتبر نواة مركزية لمنظومة النقل العام بمصر.

وفي هذا الصدد، أكد وزير النقل أن اختيار منطقة بشتيل جاء لما تتميز به المنطقة من وجود مقومات ترجح إنشاء محطة سكك حديد صعيد مصر وورش القطارات الرئيسية ومركز صيانة شامل بها، وفي مقدمة تلك المقومات وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة كأول محافظة في الوجه القبلي، وتعتبر بوابة لصعيد مصر، ومنطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية "السد العالي، الإسكندرية، المناشي، خط البضائع"، ووجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة "مترو أنفاق، مونوريل 6 أكتوبر، خطوط أوتوبيسات، وسائل النقل الجماعي"، ووقوعها على 3 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها "محور ترعة الزمر، محور شارع السودان" محور أحمد عرابي، وشارع المطار"، وتوفر مساحة بها في حدود 57 فدانا تسمح بإقامة المشروع.