قال ويلمار أومار، سفير فنزويلا في مصر، إن الإسبان تاريخيا وصلوا لفنزويلا واحتلوها وكان يعيش فيها مواطنون شرفاء اشتراكيون، لافتا إلى أن الاحتلال الأوروبي استعمر دول أمريكا الجنوبية ثقافيا وعسكريا واقتصاديا.

ونوه إلى أن الأوروبيين قضوا على كل المعلومات المتعلقة بالسكان الأصليين الهنود الحمر وقتلوا 80 مليونا من السكان الأصليين لأمريكا الجنوبية واحتلوا أمريكا الجنوبية 300 سنة.

وأضاف أومار، خلال لقائه مع شباب الأحزاب، المنعقد بحزب التجمع، إن شعوب أمريكا الجنوبية حققوا استقلالا سياسيا وعسكريا، ولكنهم غير قادرين حتى الآن على تحقيق أي استقلال اقتصادي.

وأشار إلى أن الجزء الشمالي سيبدو من الفضاء منيرت بينما يظل الجنوب مظلما، لأن دول الجنوب ما تزال فقيرة بفعل الاستعمار، ولفت إلى أن فنزويلا تمتلك ثاني احتياطي ماء في العالم وأكبر احتياطي بترول في العالم.

بدورها، رحبت فريدة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع بويلمار أومار سفير فنزويلا، والذي يشارك في اجتماع مغلق مع شباب حزب التجمع بمقر الحزب وعدد من شباب الاحزاب.

وشارك في اللقاء وفد اتحاد طلاب سوريا وأمناء شباب احزاب "التجمع والناصري والحركة الوطنية والشعب الجمهوري والغد والجيل".

وقالت النقاش إن سفراء دول أمريكا الجنوبية يغضبون من إطلاق مصطلح أمريكا اللاتينية علي دول امريكا الجنوبية لأن مصطلح اللاتينية هو مصطلح استعماري، وأضافت أن هناك هجمة أمريكية استعمارية على فنزويلا، وذلك لاستغلال ثروتها وإحباط أي محاولات تحرر وطني ضد الهيمنة الأمريكية.