قال ويلمار أومار سفير فنزويلا، إن ديمقراطية الشعب في فنزويلا من أجل الشعب، منوها إلى أن فنزويلا ثاني اكبر احتياطي في العالم للذهب والمياه الصالحة للشرب والدولة رقم 16 في امتلاك ثروات طبيعية.

وأكد أن أمريكا نهبت بترول فنزويلا لـ 100 سنة، مشيرا إلى أن هوجو تشافيز رئيس فنزويلا السابق قضى على الأمية في فنزويلا وأوقف استنزاف أمريكا لثروات فنزويلا ومنها " البترول والذهب والمياه والماس".

وأضاف أومار، خلال لقائه بشباب الأحزاب، أن شباب فنزويلا يحصلون على معلوماتهم في الوقت الحالي من مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، مشيرا إلى أن الحرب الحالية هي حرب أفكار ومعلومات وتستخدمها أمريكا لتحتل فنزويلا، واستغلال ثرواتها الكبيرة مرة أخرى.

ولفت إلى أن أامريكا تحاصر فنزويلا عسكريا واقتصاديا، مؤكدا أن هذا الحصار تسبب في انخفاض قيمة العملة الفنزويلية وتضخم كبير وارتفاع اسعار السلع والخدمات وأصبحوا غير قادرين علي توفير الأدوية للشعب بسبب هذا الحصار.

وتابع: "السلع في الأسواق الفنزويلية غالية جدا ويشتريها الأغنياء بينما الفقراء يعانون، وعدد كبير من الأغنياء في فنزويلا فاسدون ويستغلون الثروات الطبيعية الفنزويلية وخاصة البترول بسبب معرفتهم بالتكنولوجيا وعلاقاتهم بالإمبريالية العالمية".