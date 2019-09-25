قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إنه أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولى إلى الصين في ديسمبر 2014 وقعت مجموعة من الاتفاقيات في العديد من المجالات منها إنشاء معمل مصري صيني مشترك لتصنيع الألواح الشمسية بمحافظة سوهاج.

وأضاف "صقر" خلال مداخلة عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الأكاديمية تعاونت مع الجانب الصيني خلال السنوات الأربع الماضية لإنشاء المصنع، كما قدمت بكين منحة بلغت 50% من تكلفته، إضافة إلى دعمه بالتكنولوجيا، موضحا أن المصنع افتتح في 9 سبتمبر الجاري، بعد إصرار الدولة بإنشاءه في صعيد مصر لكونها قلعة المستقبل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن خريطة التنمية في مصر ترتكز على الصعيد لصناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم بالفعل افتتاح أكبر محطة في محافظة أسوان بـ "بنبان"، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تدريب عددا من الشباب في سوهاج وأسوان وقنا وأسيوط.

وتابع: "دربنا 38 شاب وفتاة تدريب مكثف لمدة شهور بإشراف الجانب الصيني، وتم اختيار أفضل 15 شخص منهم، والمصنع بيشتغل بـ 13 فتاة ورجالين، وبدأ المصنع في الإنتاج الفعلي".