أصدرت شركة أوراسكوم للإنشاءات بيانًا توضيحيًا ردًا على الصفحة المزورة المنسوبة للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشركة في بيانها، أن الموقع الرسمي للشركة هو http://www.orascom.com وأن صفحتها الرسمية على الفيس بوك هي Orascom Construction PLC

ونفت إدارة الشركة صلتها بالصفحة المزورة المنسوبة إلى الشركة، والتي يجري تداولها حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنشر أخبار كاذبة عن المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليا.

كما تؤكد الشركة، في البيان، أنها تفصح عن المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليا عن طريق موقعها الرسمي وصفحتها على "فيسبوك" المشار إليها.

وأضاف البيان، أن الشركة غير مسؤولة عن أي معلومات يجري تداولها على الصفحة المزورة، التي تستخدم اسم الشركة، علما بأن الشركة سوف تستخدم حقها القانوني في ملاحقة هذه الصفحات المزورة بكل الطرق القانونية المتاحة.