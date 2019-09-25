قالت الدكتورة «رشا كمال» وكيل وزارة التعليم العالى لشئون الوافدين، إن مبادرة «ادرس فى مصر»، التى دشنتها الوزارة، مؤخراً، تهدف إلى مساعدة الطلاب الوافدين على الدراسة فى مصر، وتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة، فضلاً عن تقديم الخدمات المختلفة للطلاب أثناء دراستهم.

وأضافت فى كلمتها، ضمن فعاليات مؤتمر «أفريقيا تتحدث عن التعليم: من أجل غد أفضل»، الذى نظمته مكتبة الإسكندرية، مساء أمس، أن المبادرة تسعى لتقديم عدد من المنح الدراسية للطلاب الوافدين، موضحة أن مصر قدمت 2648 منحة دراسية للطلاب الوافدين من دول عربية وأفريقية فى الفترة بين عام 2014 و2019، وأكدت أن المبادرة تتسق مع أهداف أجندة «أفريقيا 2063»، الساعية لإتاحة التعليم العالى للجميع، وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز مشاركة المرأة فى جميع المجالات خاصة العلوم والتكنولوجيا.

الدكتورة ميرفت الديب، منسق عام مجلس علماء وخبراء مصر، أوضحت أن أكبر تحدٍ يواجه التعليم العالى، أنه يقوم بالبناء على المهارات والقدرات التى اكتسبها الشباب من بداية رحلته التعليمية، وهو ما يؤكد أهمية مراحل التأسيس فى تشكيل قدرات الطلاب المعرفية والإدراكية التى تؤهلهم للمرحلة الجامعية.

مصطفى الفقى: مصر تتعاون مع أفريقيا لتحقيق التنمية فى القارة

ولفت الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، إلى أن التعليم وحده هو البوابة للمستقبل فى أفريقيا، وأن مصر كثيراً ما تعاونت مع مؤسسات تعليمية أفريقية لتحقيق التنمية والتطوير فى القارة، وأكد أن مصر هى جزء لا يتجزأ من القارة الأفريقية، وأن علاقتها بالقارة قوية وأزلية وغير قابلة للنقاش، لافتاً إلى أن مصر عادت هذا العام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتؤكد انتماءها ودعمها للقارة فى كل مناحى الحياة.