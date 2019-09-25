عرضت شاشة "Extra news"، تسريبا صوتيا بين القيادي الإخواني الهارب علي بطيخ وأحد شباب جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، من أجل إحداث فوضى داخل مصر لهدم مؤسسات الدولة، حيث وجَّه بطيخ، رسالته للإخواني: "أحب أبلغ كل الإخوة في مصر أننا كلنا فخورون باللي حصل في اليومين اللي فاتوا في المظاهرات".

وزعم "بطيخ" في التسريب التحريضي قائلا: "المظاهرات اللي حصلت اليومين اللي فاتوا أحرجت النظام أمام العالم، ومستبشر أن يكون نصرا كبيرا سيتحقق بإذن الله، الفترة المقبلة سيكون لديكم مهام كبيرة وكثيرة لتحقيق أشياء جديدة من خلال المظاهرات ونستعيد القدرة التنظيمية في الحشد والتظاهر".

وتابع: "يجب اتباع نفس سياسة المظاهرات التي ننفذها، والاختفاء في وقت الضرورة إذا لزم الأمر، ممنوع الاقتراب خالص من الكنائس والأديرة، إحنا بنجهز لهم حاجة ستزيد الأمر اشتعالا، أبشركم بعمل كبير هيهز البلد بجد".